Украинские банки подключаться к системе Государственной исполнительной службы, а их информационные системы будут каждый час проверять всех своих клиентов на задолженность по алиментам. Об этом сообщает ubr.ua.

Если база банка выявит задолженности, списание денег со счета клиента произойдет автоматически (без уведомления, в безакцепном режиме). Новые правила регламентируются приказом Министерства юстиции №1203/5 "Об утверждении автоматического ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов". Финансисты об этом узнали из телеграммы Нацбанка №57-0007/24847.

Приказ Минюста утвержден 16 апреля, а Нацбанк сообщил о нем в мае. Таким образом, в Украине до 16 июля 2019 года должны разработать порядок автоматического взаимодействия банкиров с исполнителями.

А пока автоматическое списание долгов не запущено. и банки пока не знают, у кого и сколько надо списывать, должники быстро уводят деньги. Автоматический обмен информацией только собираются наладить.

В настоящее время все постановления о взыскании алиментов находятся в автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Задача финансистов - включиться в нее, и постоянно сверять со своей клиентской базой. Нужно так перенастроить информационные системы банков (ИСБ), чтобы те раз в час на протяжении рабочего дня отправляли запрос в АСИП и проверяли, не появилось ли постановление по какому-то из их клиентов.

Как сообщала "Страна", каждого пятого новорожденного украинца регистрируют без отца.

Ранее стало известно, как именно органы опеки будут проверять, куда идут алименты на ребенка. Также "Страна" писала о том, что плательщикам алиментов объяснили, что во время каникул детям все равно нужны деньги.