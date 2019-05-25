На сайте президента Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, зарегистрировали петицию, в которой просят о присвоении экс-президенту Украины Петру Порошенко звания "Героя Украины". За все время петицию согласились подписать всего 1300 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента Украины.

Автор петиции №22/053242-эп Любовь Блажчук просит "присвоить звание "героя Украины" президенту Петру Алексеевичу Порошенко. За Томос, язык, ЕС, за армию, за сохранение целостности нашего государства! За неутомимый труд, за бессонные ночи, он единственный президент Украины, который сделал невозможно для нас, мы стали нацией", - гласит текст петиции.

На данный момент петицию поддержали 1331 человек из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом. Сбор голосов будет продолжаться еще 88 дней. В соцсетях из-за слабой поддержки документа петицию принялись активно разгонять на аккаунтах порохоботов. Например, политтехнолог Виктор Уколов прикрепил ссылку на петицию на своей странице в Facebook. "Я уже подписал, а ты?", - спросил он час назад. Пока что пост поддержали 39 человек, его 3 человека перепостили призыв и себе на страницу.

Фото: petition.president.gov.ua

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