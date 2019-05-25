Киевляне отмечают День города. Он празднуется в последние майские выходные, которые в 2019 году выпадают на 25-26 мая. Киеву исполняется 1537 лет.

Это отличный повод сходить на концерты, посмотреть на массовую пробежку и потанцевать прямо у здания Верховной Рады.

Куда пойти в субботу

Начнется все еще в субботу. Расскажем по-порядку, что произойдет в этот день.

Во-первых, парусная регата. Она стартовала в 9:00 с Киевского речного вокзала.

Во-вторых, фестиваль национальных культур "Этнофест". Он состоится на Грушевского, 5.

На площади Конституции перед Верховной Радой пройдет фестиваль "Radioday free open air" - крупнейший молодежный фестиваль Украины, который захватит весь Мариинский парк.

Недалеко оттуда, на Лаврской, 41 пройдет более консервативный фестиваль "Кобзареві джерела".

На Контрактовой площади ближе к вечеру сосотоится праздничный концерт с участием DZIDZIO.

В Парке партизанской славы в 9:30 стартуют 9-е детские велогонки (участвуют дети от 2 до 15 лет). Также 25 мая с 09:30-14:00 на стадионе им. В.Банникова состоится Всеукраинский турнир "Кубок Нескоренних".

Куда пойти в воскресенье

26 мая начинается "Киевский бал" на Контрактовой площади. А на площади Ивана Франко состоится фестиваль "Країна Франкіана".

На Лаврском, 7 в этот день пройдет фестиваль архитектуры для детей Archikidz.

Но главное событие дня - "Пробег под каштанами".

Этот массовый марафон проходит 27-й год подряд. Обычно он собирает примерно 10 тысяч человек. Забег начинается от Майдана в 9 часов утра.

Из других спортивных мероприятий - международный турнир по кикбоксингу, который пройдет возле Арки дружбы народов, и финал чемпионата Киева по семейному спорту на Крещатике.

Также в этот день состоится всеукраинский фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром" (улица Лаврская, 41). И концерт "Космическая симфония" на Контрактовой.

С 25 мая по 2 июня на Крещатике, 36 запланировано проведение 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Также в честь Дня города начнутся международные соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park (с 24-26 мая).

Как сообщала "Страна", в дни празднования Дня Киева также проходит самое масштабное литературное событие в столице - Книжный Арсенал, на котором уже выбрали лучшие книги 2019 года, а президенту Владимиру Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих".

Также ко Дню Киева планируют открыть новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост, который лично испытал мэр Кличко.