В США на 90-м году жизни скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн, который считается автором термина "кварки". Об это сообщили на странице независимого исследовательского центра Институт Санта-Фе в Twitter.

Гелл-Манн родился в 1929 году в еврейской семье эмигрантов из Черновцов. В возрасте 15 лет поступил в одно из самых престижных высших учебных заведений США - Йельский университет. Также окончил Массачусетский технологический институт. В 1969 году получил Нобелевскую премию по физике за создание системы классификации элементарных частиц.

Гелл-Манн открыл самую маленькую известную фундаментальную частицу - кварк, название для которой он взял из романа "Поминки по Финнигану" Джеймса Джойса. В 1984 году он с группой других физиков стал одним из основателей Института Санта-Фе.

Умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Ман. Фото: twitter.com/sfiscience

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