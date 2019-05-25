На сайте Сената США опубликован текст законопроекта, которым предлагается ввести санкции в отношении ряда иностранных строительных компаний, которые будут прокладывать газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Анализ его текста сделал РБК.

Авторы законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы 2019 года" - американские сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон (республиканцы) и Джин Шейхин (демократ). А 21 мая министр энергетики США Рик Перри предположил в Киеве, что "в недалеком будущем конгресс направит подобный законопроект на подпись президенту США".

Документ предлагает вводить санкции против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море.

Санкции будут вводиться, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря. Потенциальные санкции включают блокировку активов и операций этих компаний в юрисдикции США. А менеджерам и основным акционерам этих компаний будет запрещен въезд в США. Дополнительно президент США будет вправе ввести санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для судов, прокладывающих трубы "Северного потока-2" на запрещенных глубинах.

Судя по материалам оператора проекта Nord Stream 2 о глубинном профиле трубопровода, текущая версия законопроекта о санкциях против трубоукладчиков покрывает более 90% маршрута "Северного потока-2". Подавляющее большинство труб прокладывается на глубинах больше 30 м. Таким образом, сенаторы заведомо взяли порог по глубине так, чтобы подвести под санкции подавляющее большинство работ по укладке труб.

При этом средняя глубина строящегося газопровода - 50 м (самые глубокие места -более 200 м, самые мелкие - 5 м).

Отметим, что суда для строительства Nord Stream 2 предоставляют три компании - швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС ("Межрегионтрубопроводстрой").

На долю трех трубоукладчиков Allseas придется 96% от общей протяженности двухниточного газопровода. Одно из ее судов, Solitaire, также укладывает трубы в российских водах. Каждое такое судно по сути представляет собой плавучий завод. В самой компании Allseas заявили, что предпочитают "не рассуждать о потенциальных эффектах предлагаемых санкций".

Как сообщала "Страна", пуск газопровода "Северный поток - 2" могут перенести на 2020 год.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Еврокомиссия не сможет заблокировать Северный поток-2, но транзит через Украину должен остаться. По словам канцлера, в будущем Германия намерена диверсифицировать поставки газа и будет строить хранилища для СПГ. Однако сейчас страна нуждается в "Северном потоке-2" в том числе и на фоне сокращения импорта газа из Норвегии и Нидерландов.