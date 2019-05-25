Министр инфраструктуры Владимир Омелян опубликовал ответ Владимиру Зеленскому, который накануне обвинил украинских чиновников в косности и не-инновационности.

Президент 23 мая выступил на iForum - крупнейшей в Украине конференции по интернет-бизнесу и цифровым технологиям. Там он говорил исключительно по-русски.

"Как правило чиновники используют 4 слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск", - потролил президент в том числе и Омеляна: именно этот министр в свое время насмешил всех идеей "украинского гиперлупа".

Поэтому Омелян решил написать ответ Зеленскому. Он составил его в похожем стиле, как президент выступал на iForum. Из ответа следует, что инновации в Украине развиваются стремительными темпами.

Отдельно министр упрекнул Зеленского в использовании русского языка.

"И извините, что по-украински, потому по-кацапски чиновнику не пристало говорить, тем более президенту", - написал глава Мининфраструктуры.

По его мнению, в Украине бурными темпами развиваются электрокары (которых мы не производим), электронный документооборот и блокчейн-реестры.

Напомним, что 20 мая, на своей инаугурации, Зеленский предложил подать в отставку Гройсману и его Кабмину.

Пока это сделал только Гройсман.