СБУ пустила в Украину российскую певицу Темникову, ездившую в Крым. Радикалы не смогли сорвать ее концерт
В Одессу с концертом приехала российская певица Елена Темникова, называющая себя "фанаткой Путина".
Об этом сообщил глава "Одесского уличного фронта" Демьян Ганул на своей странице в Facebook.
Напомним, что Ганул - это местный радикал, который на годовщину трагедии в Одесском доме профсоюзов принес на Куликово поле шашлыки, символизируя заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Cообщается, что концерт Темниковой пройдет в Ibiza Beach Club. Активисты и радикалы требовали запретить ее концерт в Одессе. Однако Госпогранслужба и СБУ не стали запрещать певице въезд в Украину.
Отметим, что Елена Темникова является экс-участницей поп-группы Serebro, ранее незаконно посещала с гастролями аннексированный Крым и называла себя "фанаткой Путина".
Также известно, что Демьян Ганул и его люди провли "разъяснительную работу" с администрацией ночного клуба Ibiza Beach Club, который и пригласил к себе исполнительницу на вечер пятницы, 24 мая 2019 года. В свою очередь администрация Ibiza тоже обратилась в СБУ и там в письменной форме заверила, что проблем с въездом Темниковой не будет, пишет одесская интернет-газета "Наблюдатель".
В пятницу, 24 мая, "Уличный фронт" допоздна пикетировал ночной клуб - националисты раздавали листовки и сожгли государственный флаг Российской Федерации - и около 22:00 разошлись. На тот момент, по данным Ганула, Темникова уже была в Одессе, а ее выступление, как пишут местные СМИ, было запланировано после 24:00. По данным издания Oblvesti, заблокировать концерт не удалось, поскольку было мало протестуюзих. Провести получилось только флешмоб. На официальном сайте певицы отмечается, что сегодня, 25 мая, у нее запланировано выступление в Киеве.
В столице она выступит в новом модном клубе Queen, который открылся около недели назад на Набережном шоссе.
Фото: facebook.com/demyan.ganul
Фото: oblvesti.com.ua
Демьян Ганул сфотографировался на фоне сгоревшего флага РФ Фото: facebook.com/demyan.ganul
Напомним, в ЕС намерены запретить въезд украинцам Донбасса, получившим паспорта Российской Федерации. Также мы писали, как суд запретил въезд в Украину российскому дизайнеру Артемию Лебедеву.
Как сообщала "Страна", год назад российскому стендап-комику Даниилу Поперечному запретили въезд в Украину.