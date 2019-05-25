В Одессу с концертом приехала российская певица Елена Темникова, называющая себя "фанаткой Путина".

Об этом сообщил глава "Одесского уличного фронта" Демьян Ганул на своей странице в Facebook.

Напомним, что Ганул - это местный радикал, который на годовщину трагедии в Одесском доме профсоюзов принес на Куликово поле шашлыки, символизируя заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.

Cообщается, что концерт Темниковой пройдет в Ibiza Beach Club. Активисты и радикалы требовали запретить ее концерт в Одессе. Однако Госпогранслужба и СБУ не стали запрещать певице въезд в Украину.

Отметим, что Елена Темникова является экс-участницей поп-группы Serebro, ранее незаконно посещала с гастролями аннексированный Крым и называла себя "фанаткой Путина".

Также известно, что Демьян Ганул и его люди провли "разъяснительную работу" с администрацией ночного клуба Ibiza Beach Club, который и пригласил к себе исполнительницу на вечер пятницы, 24 мая 2019 года. В свою очередь администрация Ibiza тоже обратилась в СБУ и там в письменной форме заверила, что проблем с въездом Темниковой не будет, пишет одесская интернет-газета "Наблюдатель".

В пятницу, 24 мая, "Уличный фронт" допоздна пикетировал ночной клуб - националисты раздавали листовки и сожгли государственный флаг Российской Федерации - и около 22:00 разошлись. На тот момент, по данным Ганула, Темникова уже была в Одессе, а ее выступление, как пишут местные СМИ, было запланировано после 24:00. По данным издания Oblvesti, заблокировать концерт не удалось, поскольку было мало протестуюзих. Провести получилось только флешмоб. На официальном сайте певицы отмечается, что сегодня, 25 мая, у нее запланировано выступление в Киеве.

В столице она выступит в новом модном клубе Queen, который открылся около недели назад на Набережном шоссе.

Фото: facebook.com/demyan.ganul

Фото: oblvesti.com.ua

Демьян Ганул сфотографировался на фоне сгоревшего флага РФ Фото: facebook.com/demyan.ganul

Напомним, в ЕС намерены запретить въезд украинцам Донбасса, получившим паспорта Российской Федерации. Также мы писали, как суд запретил въезд в Украину российскому дизайнеру Артемию Лебедеву.

Как сообщала "Страна", год назад российскому стендап-комику Даниилу Поперечному запретили въезд в Украину.