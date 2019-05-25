Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство экс-главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак. Дело касалось выплаты ей премий самой себе.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело расследовалось по решению суда. Заявители считали, что будучи главой НАПК, Корчак в 2016 году безосновательно выплачивала себе премии, чем возможно совершила преступление по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

Уголовное расследование было прекращено, а дело закрыто в апреле в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Как сообщала "Страна", у Генпрокуратуры Украины не хватает доказательств по делу экс-главы НАПК Корчак.

Ранее стало известно, что НАПК скрыло обращение НАБУ о проверке е-декларации Корчак.