В пятницу, 24 мая, в Киеве в озере Иорданское, которое находится в Оболонском районе, утонул 15-летний подросток.

Парень пришел на берег водоема с двумя друзьями, своей девушкой и ее подругой. Девушка попросила подростка, который плохо умел плавать, заплыть ради нее на середину озера. Трагическое событие произошло в 19:00.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, компания из пяти подростков, среди которых были трое парней, учащихся в девятом классе и две девушки, которые учатся в шестом классе, около 18:30 пришли на берег озера Иорданское. Перед этим подростки распивали спиртные напитки и энергетики.

Один из парней решил искупаться в водоеме. Когда 15-летний подросток уже выходил на берег, его девушка спросила его, слабо ли ему доплыть ради нее до середины озера. Парень, который не очень хорошо умел плавать, чтобы не ударить лицом в грязь перед любимой, согласился на эту опасную затею.

Отплыв от берега на расстояние около трех метров, подросток ушел под воду. Это увидели рыбаки, которые в момент происшествия находились неподалеку. Мужчины бросились на выручку парню и вытащили его на берег.

Подросток не подавал признаков жизни и очевидцы, вызвав "скорую" и полицию, принялись откачивать его и делать непрямой массаж сердца. К сожалению, все их усилия оказались напрасными. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть парня.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

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