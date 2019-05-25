В Харькове после урагана с ливнем и градом, который пронесся по городу в пятницу, 24 мая, улицы затопило по колено. Жители города выкладывают в сеть фото и видео с жуткими последствиями стихии, которая превратила улицы крупного города в реки.

На улице Ярославской все сплошь залито ливнем - люди бродят по воде, а автомобили утонули по самые фары. Подобную картину сегодня можно было наблюдать на "Центральном рынке" города. Кроме проливного дождя некоторые районы города еще и засыпало сильнейшим градом.

"Воды по-колено. Она прибывает ливневки не справляются. Всем распространить инфу, принять к сведению!" - пишут жители Харькова.

Харьков затопило ливнем и засыпало градом. Фото: instagram.com

Ранее в Харькове прорванная труба с горячей водой и затопила автомобиль с пассажирами.

Как сообщала "Страна", запад Украины заливает паводок, президент Владимир Зеленский выпустил указ о неотложных мерах.

Напомним, небывалое наводнение в Западной Украине показали с высоты птичьего полета - появились впечатляющие кадры, как вышедшие из берегов реки продолжают затапливать окрестности.