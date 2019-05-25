Власти Канады пригласили президента Украины Владимира Зеленского посетить их страну 2 июля. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, пишет "Радио Свобода".

По словам Ващука, личное приглашение передали по телефону. "А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - сообщил посол. Дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде в этот день с конференцией по поддержке реформ в Украине.

Ващук полагает, что премьер Канады Джастин Трюдо надеется на присутствие как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. "Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил посол.

Пока это первый подтвержденный визит нового президента за рубеж.

Ранее стало известно, что Зеленский не приглашен на мероприятия в Нормандии в честь 75-й годовщины высадки союзников, на которых будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и ряд других иностранных лидеров. При этом, приглашение не получил и президент России Владимир Путин.

Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан сообщил, что глава государства еще не решил, куда будет его первый зарубежный визит.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля.