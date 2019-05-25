Из-за ливней и значительного поднятия уровня грунтовых вод на Закарпатье были подтоплены 111 жилых домов и 1700 га сельхозугодий. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook со ссылкой на данные Управления ГСЧС в Закарпатской области.

"Вследствие значительного ухудшения погодных условий в виде ливневых дождей 22-23 мая 2019 г., прохождение паводка на реках области, значительного поднятия уровня грунтовых вод на территории области было подтоплено 585 домохозяйств, из них 111 жилых домов, 484 подвальные помещения жилых домов, 1700 га сельхозугодий, 170 га пастбищ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы к ликвидации последствий стихии были привлечены 14 единиц техники (в том числе пожарная насосная станция и 5 мотопомп), 3 единицы плавсредств и 47 человек личного состава.

Скриншот: Facebook/МВД Украины

По последним данным Управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook, остаются подтопленными подтоплено 153 домохозяйства, из которых 79 подвальных помещений жилых домов, 492 га сельхозугодий и 52 га пастбищ.

"Повреждены 15 мостовых переходов, разрушены и повреждены 2 моста, также разрушены 844 погонных метра берегоукреплений и еще 1270 погонных метра повреждены", - информируют спасатели”

Отмечается, что подразделения ГСЧС проводили откачку воды из подвальных помещений частных жилых домов, дворохозяйств и внутреннего стока общим объемом 31 тыс. 400 куб. об.

Скриншот: Facebook/Управління ДСНС України у Закарпатській області

Ранее сообщалось, что Закарпатье уходит под воду. Появились впечатляющие кадры затопленных улиц и домов.

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