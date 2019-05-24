Украинская певица Светлана Лобода год назад стала мамой во второй раз. Артистка родила дочь, которую назвала Тильдой. А сегодня она опубликовала трогательный пост в честь дочки в Instagram.

24 мая младшей дочери Светланы Лободы – Тильде, исполнился год. В честь этого события певица показала девочку и трогательно поздравила с первым днем рождения: "Нашей любви 1 год", – и добавила хештег "Тильда".

Многие считают, что Светлана Лобода назвала дочь в честь солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, которому также приписывают отцовство. Артисты данную информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Фото: instagram.com

Также Светлана Лобода воспитывает старшую дочь, восьмилетнюю Еву, которую родила от предыдущих отношений с Андреем Царем.

Ранее "Страна" рассказывала, как Лобода удивляла поклонников в Instagram своими губами.