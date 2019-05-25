На чемпионате мира-2019, который проходит в Польше, юношеская сборная Украины по футболу (игроки до 20 лет) одержала первую победу. В стартовом матче украинская команда в Бельско-Бяла обыграла сверстников из США со счетом 2:1, передает Укринформ.

Сообщается, что до перерыва команды обменялись голами: на 26-й минуте встречи счет открыл полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца, на 32-й минуте паритет восстановил Брэндон Сервания. Однако в начале второго тайма Украина вырвалась вперед благодаря динамовскому защитнику Денису Попову (51), забившему ударом головой после розыгрыша углового.

В другом поединке группы D футболисты Нигерии со счетом 4:0 разгромили сборную Катара, с которой подопечные Александра Петракова встретятся 27 мая. Заключительный матч на групповом этапе сборная Украины проведет против нигерийцев 30 мая.

Победители шести групп и команды, занявшие вторые места, так же как и четыре лучшие команды, которые финишируют в квартетах третьими, выйдут в 1/8 финала мирового первенства.

Напомним, что чемпионат мира (U20) будет проходить до 20 июня.

Ранее сообщалось, что молодежь "Динамо" победила болгарский "Септември" в юношеской Лиге УЕФА.

Также мы писали, что юношеская сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу.