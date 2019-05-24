Трое альпинистов погибли на Эвересте от истощения во время спуска. В целом количество жертв за неделю выросло до семи - это больше, чем за весь прошлый год, передает ВВС.

Это происходит на фоне "пробок" у горной вершины, поскольку рекордное количество альпинистов совершает восхождение, несмотря на призывы ограничить количество разрешений на подъем.

Непал выдал 381 разрешение стоимостью $11 тыс. каждый во время весеннего сезона восхождений на самую высокую вершину планеты.

Два индийских альпиниста - 52-летний Калпана Дас и 27-летний Нигал Багван - умерли, когда 23 мая спускались с горы. Местный организатор туров Кешав Паудель сообщил агентству AFP, что Багван "застрял во время передвижения более чем на 12:00 и был истощенным".

Еще один альпинист, 65-летний австриец, погиб на северной тибетской стороне Эвереста.

Также ирландский профессор Сеамус Лоулесс считается мертвым после падения 16 мая.

Ранее "Страна" рассказывала, как из-за глобального потепления на Эвересте находят десятки тел погибших много лет назад альпинистов.

Также мы писали, как украинские альпинисты застряли при спуске с Эвереста.