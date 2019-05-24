В России Федеральный ядерный центр НИИ экспериментальной физики планирует закупить иконы со стразами. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на сайт госзакупок.

Отмечается, что комплекс в Сарове Нижегородской области намерен купить 76 икон Серафима Саровского, а также 90 триптихов Саровской пустыни.

При этом общая сумма госзаказа оценивается в более чем 2 миллиона рублей. По словам представителей центра, данная продукция является сувенирной.

Ранее сообщалось, что полиция начала расследовать пропажу икон из Киево-Печерской Лавры.

Также мы писали, что министр Нищук потребовал переписать все иконы и ценности в Лаврах УПЦ МП. В депутатском обращении говорится, в каких сооружениях инвентаризация должна пройти в первую очередь: Свято-Успенская Почаевская Лавра, Успенская Киево-Печерская Лавра. Кроме того, полиция должна установить круглосуточный контроль над вывозом имущества из церквей и Лавр.