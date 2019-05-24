Первые слушания по спору Украины с Российской Федерацией о нарушении ее прав в Черном, Азовском морях и Керченском проливе состоятся в Гааге 10-14 июня. Об этом информирует пресс-служба Постоянного Третейского суда (ПТС) в Гааге.

Слушания состоятся во Дворце мира в Гааге. Во время них будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые РФ в споре о правах прибрежных государств на Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Отмечается, что это первый этап рассмотрения жалобы Киева, во время которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли ПТС юрисдикцию рассматривать дело по существу. Если суд признает свою юрисдикцию, вторым этапом будет рассмотрение дела по существу.

Ранее сообщалось, что в России не признали решение суда в Гааге по поводу Крыма. Речь шла о компенсации $159 млн в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму.

Еще мы писали, что в РФ ответили отказом на призыв НАТО покинуть Крым.