Полиция Луганской области проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, в течение дня им поступило два сообщения от граждан о подкупе избирателей с помощью раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.

Отмечается, что данные факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 160 УК Украины. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.

Кроме того, по данным местного издания "Первая полоса", во всех городах и районах Луганской области после начала предвыборной компании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. При этом на пакетах сахара в 5 кг в разных округах написаны имена кандидатов от "команды Шахова" и "Нашего края".

Ранее сообщалось, что нардепа от БПП Березенко вызвали в полицию по делу о подкупе избирателей.

Также мы писали, что перед первым туром 17% украинцев столкнулись с подкупом.