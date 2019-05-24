В Черновцах в детских садах нашли зараженную гельминтами рыбу. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

Замороженный хек с признаками заражения паразитами обнаружили в детских садах №51, 43, 22 и 14. Известно, что поставщиком продукции являлась компания ООО "Наладка-Комерц ЛТД", именно она выиграла тендерные торги.

С компанией заключили договор на сумму свыше 3 млн грн.

Информацию о некачественной рыбе подтвердили в Госпотребслужбе. Теперь с компанией-поставщиком собираются расторгнуть договор.

Известно, что эта компания поставляла рыбу в Хотинский психоневрологический дом-интернат, отдел образования Новоселовской РГА, Государственное реабилитационное учреждение "Всеукраинский центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью Вера, надежда, любовь".

Ранее "Страна" писала, что во Львове по неизвестной причине отравились четверо малышей в детском саду.

Еще мы рассказывали, что в Украине с этого года можно вернуть часть расходов на детский сад.