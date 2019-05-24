Глава Украины Владимир Зеленский и руководитель Нацбанка Яков Смолий обсудили сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), который сократил свой график работы в Украине. Об этом глава регулятора написал на своей странице в Твиттере.

"Мы говорили о текущей экономической ситуации и банковской системе, о необходимости сотрудничества с МВФ и важности независимости НБУ", - написал он.

Также, по его словам, в разговоре с президентом обсуждались дальнейшие шаги по поддержанию макрофинансовой стабильности. Как отметил Смолий, встреча была содержательной.

Скриншот: Twitter/Яков Смолий

Ранее "Страна" сообщала, что экс-министр финансов и советник президента Зеленского Александр Данилюк заявил, что Украина должна выполнять условия МВФ по программе stand by, чтобы получить очередной транш кредита. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас есть действующее правительство, которое будет действовать до момента формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и должна принимать законы, которые есть в международных обязательствах, есть все действующие госинституции. Надо просто сейчас выполнять условия и не искать или выдумывать политические причины и не обвинять политический процесс", – сказал Александр Данилюк.

До этого стало известно, что у Зеленского сообщили, когда президент Украины встретится с миссией МВФ.

Также мы рассказывали, что в МВФ заявили, что ждут когда в Украине сформируют новое правительство.