Капитан "Барселоны" Лионель Месси назвал мистическим совпадением тот факт, что команда два раза подряд вылетела из Лиги чемпионов после крупной победы в первом матче. В прошлом сезоне каталонский клуб уступил по сумме двух встреч "Роме", в нынешнем - "Ливерпулю".

"Это происходит уже два года подряд. Такого просто не должно быть, мистика какая-то. Мы проиграли два ключевых матча, а во всех остальных встречах все было хорошо", - цитирует Месси Diario Sport.

При этом аргентинский нападающий исключил вину главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде в поражении от "Ливерпуля".

По его мнению, ответственность за вылет из Лиги чемпионов следует возложить на всех игроков команды, которые не сделали необходимых выводов после прошлогодних матчей с "Ромой".

Фото: Лионель Месси

Напомним, в начале мая "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, по сумме двух матчей уступив в полуфинале "Ливерпулю". Первая встреча на "Камп Ноу" принесла каталонскому клубу крупную победу со счетом 3:0. Дубль оформил Месси, еще один гол забил Луис Суарес.

В ответной игре "Ливерпуль" разгромил соперника на "Энфилде" - 4:0. По два мяча забили бельгийский форвард хозяев Дивок Ориги и голландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум. Победный с точки зрения двухматчевого противостояния гол мерсисайдцы забили на 79-й минуте. Трент Александер-Арнольд быстро подал с углового, и Ориги без сопротивления послал мяч в дальнюю "девятку". Игроки "Барселоны" не успели подготовиться к стандартному положению.

Год назад каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале, также выиграв первый матч с разницей в три гола. Дома "Барселона" победила "Рому" со счетом 4:1, а на выезде уступила 0:3. При этом решающий гол команда Эрнесто Вальверде также пропустила после углового - отличился Костас Манолас.

Также мы сообщали, что Месси предложил Барселоне купить трех футболистов и назвал их имена.