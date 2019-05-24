В Закарпатской и Ивано-Франковской области из берегов вышли реки. Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает его пресс-служба.

Стихийное бедствие на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей привело к разрушениям и повреждения жилых домов, дорог, систем энергообеспечения, связи. В указе президента говорится, что Кабмин, ГосЧС и местные власти должны обеспечить население питьевой водой, медпомощью, предметами первой необходимости. А также информировать население об обстановке на пострадавших территориях и мерах, предпринимаемых для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Как уточняет Mukachevo.net, в Мукачево полноводная река Латорица вышла из берегов и приближается к жилым домам. А в Виноградовском районе Закарпатской области затоплены сотни домохозяйств. Издание обнародовало видео паводка с высоты птичьего полета. На кадрах видно, как река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай. Местные жители и фермеры прогнозируют миллионные убытки.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Закарпатье третий день ищут пятиклассника, которого смыло в реку на перемене.

Мальчик вышел на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко вырос, и внезапно упал в водоем.

Также мы показывали кадры наводнения в Ровенской области с высоты птичьего полета.