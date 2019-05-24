Во французском городе Лион, возле центральной площади Белькур (place Bellecour), прогремел взрыв. Об этом сообщает префектура региона Овернь-Рона-Альпы (Auvergne-Rhone-Alpes) в Твиттере.

Сообщается, что тринадцать человек получили легкие ранения. Кроме того, пострадал один ребенок.

Известно, что взрыв случился в 17.40 по местному времени (18.40 мск) около популярной булочной французской сети "La brioche doree". Сотрудники полиции и пожарные оцепили периметр.

По данным агентства Franceinfo, глава страны Эмманюэль Макрон назвал случившееся "атакой".

Также сообщается, что полиция разыскивает подозреваемого в совершении теракта, который оставил рюкзак у дверей булочной. Как видно на записях с камер видеонаблюдения, мужчина был одет в черную рубашку с короткими рукавами и коричневые шорт и передвигался на велосипеде. Лицо на записях неразличимо, поскольку велосипедист был в маске и больших темных очках.

Специалисты считают, что взрывчатка, использованная преступником, была маломощной, изготовленной из элементов фейерверков.

Фото: twitter.com/prefetrhone

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