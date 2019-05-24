Мексиканские власти решили распродать с аукциона имущество, изъятое у коррупционеров и других преступников. Об этом пишет газета The Guardian.

Речь идет о продаже 82 автомобилей премиум-класса, которые уйдут с молотка в эти выходные. Полученные средства от них будут распределены между бедными, а также выделены на социальные программы.

"Все, что конфисковано у преступников, будет возвращено общинам, прежде всего бедным общинам страны", - сказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Общая стоимость десятков автомобилей оценивается в $1,2 млн. Аукцион — это своего рода попытка положить конец мексиканской системе "обратного Робин Гуда", при которой коррупционеры отбирали у бедных людей имущество и присваивали себе, объяснил Рикардо Родригес Варгас, директор Института по возвращению похищенного имущества народу.

Аукцион автомобилей пройдет в выходные. После этого состоится еще два аукциона, во время которых продадут элитные дома и ювелирные изделия.

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