В Мексике имущество коррупционеров поделят между бедными
Мексиканские власти решили распродать с аукциона имущество, изъятое у коррупционеров и других преступников. Об этом пишет газета The Guardian.
Речь идет о продаже 82 автомобилей премиум-класса, которые уйдут с молотка в эти выходные. Полученные средства от них будут распределены между бедными, а также выделены на социальные программы.
"Все, что конфисковано у преступников, будет возвращено общинам, прежде всего бедным общинам страны", - сказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Общая стоимость десятков автомобилей оценивается в $1,2 млн. Аукцион — это своего рода попытка положить конец мексиканской системе "обратного Робин Гуда", при которой коррупционеры отбирали у бедных людей имущество и присваивали себе, объяснил Рикардо Родригес Варгас, директор Института по возвращению похищенного имущества народу.
Аукцион автомобилей пройдет в выходные. После этого состоится еще два аукциона, во время которых продадут элитные дома и ювелирные изделия.
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