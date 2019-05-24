В Соединенных Штатах Америки началось строительство первой стратегической подводной лодки Columbia, передает портал Naval Today.

Сообщается, что этот тип лодок придет на смену подводным ракетоносцам класса Ohio. Как уточнили в издании, строительство лодки этого класса началось в штате Вирджиния.

По информации портала, рабочие начали нарезать стальные листы с помощью плазменных установок, из которых будет создан корпус субмарины.

Фото: navaltoday.com

Ранее сообщалось, что в России опубликовали видео испытаний подводного ядерного комплекса Посейдон. Основной задачей аппарата является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника. При подрыве в глубине океана он способен нанести неприемлемый ущерб путем создания цунами, а также радиоактивного загрязнения акватории и побережья.

Также мы писали, что появилось видео испытаний новой украинской системы против подводных лодок.