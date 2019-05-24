Бывший министр финансов и советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что Украина должна выполнять условия МВФ по программе stand by, чтобы получить очередной транш кредита. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас есть действующее правительство, которое будет действовать до момента формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и должна принимать законы, которые есть в международных обязательствах, есть все действующие госинституции. Надо просто сейчас выполнять условия и не искать или выдумывать политические причины и не обвинять политический процесс", – сказал Александр Данилюк.

Он заявил, что находится в постоянном диалоге с представителями МВФ и подтвердил, что они встретятся с президентом Зеленским на следующей неделе.

Также советник Зеленского не стал давать прогнозы по результатам работы миссии, сославшись на то, что до ее завершения они не даются.

"Многое зависит от позиции Минфина, профессионализма, от возможности привлекать ресурсы, чтобы платить по долговым обязательствам правительства. Понимаю, что как всегда не все просто. Но верю в профессионализм Минфина", – сказал Александр Данилюк.

Он также спрогнозировал, что после завершения выборов Украине и МВФ начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

"После избирательного цикла и формирования нового правительства скорее всего будем говорить о новой программе, которая будет отвечать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной", – сказал Данилюк.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая. Глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели.

"Страна" также писала о том, что, по прогнозам JP Morgan, Украина может не получить ни одного транша МВФ в 2019 году. Причина этого - невыполнение ряда требований Международного валютного фонда, а также обещание премьера Гройсмана снизить цены на газ для населения, что противоречит достигнутым ранее договоренностям.