Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, имеют уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

Напомним, что заседание Кабмина, на котором Гройсман объявил об отставке, продлилось всего 16 минут.

Ранее "Страна" разбиралась, почему на самом деле подал в отставку Гройсман.