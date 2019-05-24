Глава США Дональд Трамп подтвердил принятие решения об отправке 1,5 тыс. дополнительных сил военных на Ближний Восток, передает Интерфакс.

Трамп объясняет этот шаг более эффективным противостоянием Ирану в регионе.

"Мы хотим, чтобы была защита (от Ирана - Прим.ред)", - сказал он журналистам в Белом доме.

До этого Associated Press сообщило, что Белый дом уведомил Конгресс о планах отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток.

Ранее в американских СМИ сообщали, что Вашингтон может перебросить на Ближний Восток 5 тыс. или 10 тыс. военных для противодействия угрозам со стороны Ирана. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подтвердил в четверг, что такой вариант в принципе возможен, однако заверил, что появившиеся в СМИ цифры неверны.

За последние недели отношения между США и Ираном обострились. Так, Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

Ранее сообщалось, что США официально объявили о новых санкциях против России, Китая, Ирана и Сирии.

Также мы писали, что Трамп не позволит Ирану создать атомную бомбу и заговорил о вторжении.