Трамп подтвердил отправку солдат на Ближний Восток для противостояния Ирану
Глава США Дональд Трамп подтвердил принятие решения об отправке 1,5 тыс. дополнительных сил военных на Ближний Восток, передает Интерфакс.
Трамп объясняет этот шаг более эффективным противостоянием Ирану в регионе.
"Мы хотим, чтобы была защита (от Ирана - Прим.ред)", - сказал он журналистам в Белом доме.
До этого Associated Press сообщило, что Белый дом уведомил Конгресс о планах отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток.
Ранее в американских СМИ сообщали, что Вашингтон может перебросить на Ближний Восток 5 тыс. или 10 тыс. военных для противодействия угрозам со стороны Ирана. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подтвердил в четверг, что такой вариант в принципе возможен, однако заверил, что появившиеся в СМИ цифры неверны.
За последние недели отношения между США и Ираном обострились. Так, Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.
Ранее сообщалось, что США официально объявили о новых санкциях против России, Китая, Ирана и Сирии.
Также мы писали, что Трамп не позволит Ирану создать атомную бомбу и заговорил о вторжении.