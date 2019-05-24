Представители миссии МВФ, которые с 21 мая работают в Украине, 24 мая провели встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Директор Бюро Артем Сытник отметил, что детективы НАБУ сталкиваются в своей деятельности с постоянным сопротивлением, которое удается преодолевать благодаря поддержке общества и международных партнеров и в связи с этим поблагодарил МВФ за содействие.

Представители Международного валютного фонда и НАБУ обсудили пути усиления дееспособности бюро как органа досудебного расследования. Среди прочего речь шла о проблематике предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовную ответственность за незаконное обогащение и проведение аудита института.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая. Глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели.

"Страна" также писала о том, что, по прогнозам JP Morgan, Украина может не получить ни одного транша МВФ в 2019 году. Причина этого - невыполнение ряда требований Международного валютного фонда, а также обещание премьера Гройсмана снизить цены на газ для населения, что противоречит достигнутым ранее договоренностям.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.