Итальянский суд обещает вынести приговор украинцу Маркиву 12 июля
Суд в Италии должен вынести приговор военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву, который обвиняется в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, 12 июля. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.
"21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор", - говорится в сообщении.
Скриншот: Facebook/МВС України
Как сообщалось, Маркива задержали в Италии 30 июня 2017 по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска (Донецкая обл.) в 24 мая 2014 года.
Ранее сообщалось, что названа дата суда над украинским нацгвардейцем Маркивым в Италии.
Также мы писали, что адвокат Маркива предложил итальянскому суду провести экспертизу на горе Карачун в зоне АТО.
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