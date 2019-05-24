Несмотря на то, что суд Киева отменил постановление Кабмина о проверках Гоструда, представители организации не намерены прекращать свои инспекции. Об этом пишет "Юрлига".

Отметим, что суд 14 мая отменил постановление Кабмина от 26 апреля 2017 г. № 295 "О некоторых вопросах реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Он постановил, что местные инспекции и инспекционные посещения являются незаконными; проверки осуществляются исключительно государственным органом по вопросам труда по плану с соблюдением требований относительно включения субъекта ведения хозяйства в план-график. Внеплановые проверки осуществляются исключительно в порядке, предусмотренном законом.

Однако в Гоструде утверждают, что предприниматель имеет право не допустить должностное лицо для осуществления проверки. Это предусмотрено ст. 10 Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". В случае, когда лицо все же допустило проведение проверки, оно имеет право написать письменное обращение к Гоструда, требуя прекращение проверки на основании вступления в силу решения суда по делу № 826/8917/17.

После проведения проверки, которую есть основания считать незаконной, предприниматель имеет 2 пути защиты своих прав: подать жалобу в ГРС, указав предмет нарушения; обратиться в суд.

"Постановление № 295 признано недействительным с момента принятия решения. До того оно было действующим. Нельзя привлечь инспектора Гоструда к уголовной или административной ответственности, если он действовал в пределах этого постановления. В то же время, суд отметил в мотивировочной части решения, что обжалованное постановление по своей сути противоречит требованиям действующего законодательства. Если бы оно было признано противоправным с момента принятия, то произошло бы автоматическое обнуление проверок за 2 года. В данном случае автоматически ничего не произойдет. Но тот, кто хочет обжаловать или уже обжалует результаты, получил дополнительное доказательство. Предприниматель может ссылаться на это решение суда и на положение КАС и может доказать, что у него есть основания для отмены результатов проверки", - заявили в Гоструде.

В частности, представители Гоструда не собираются прекращать инспекционные посещения после признания Постановления № 295 недействительным.

Инспекторы продолжат осуществлять проверки, но уже на основании таких нормативных актов:

- Конвенции Международной организации труда "Об инспекции труда в промышленности и торговле" от 1947 года;

- Конвенции Международной организации труда "Об инспекции труда в сельском хозяйстве" от 1969 года;

- Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Напомним, в Гоструда назвали число пострадавших на предприятиях.

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