Сегодня, 24 мая, в Украине вступил в силу приказ Минсоцполитики Украины № 605 "О внесении изменения в форму Заявления о назначении всех видов социальной помощи, компенсаций и льгот", который был принят с целью организации выплат помощи многодетным семьям, передает Юрлига.

Отмечается, что данный документ вносит изменение в форму Заявления о назначении всех видов социальной помощи, компенсаций и льгот, утвержденную приказом Минсоцполитики № 441.

Кроме того, дополнен перечень категорий лиц, имеющих право на получение социальных выплат. Отныне лица могут подать заявление о назначении помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Согласно постановлению КМУ № 250 "Некоторые вопросы предоставления социальной поддержки многодетным семьям", помощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

Заявление нужно подавать в орган труда и социальной защиты населения. Выплаты будут осуществляться через "Укрпочту" или через уполномоченный государством банк на социальные выплаты по выбору семьи.

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