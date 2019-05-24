Центральная избирательная комиссия ожидает решения Конституционного суда по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Об этом в эфире ТСН заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.

"Действительно, Конституционный суд рассматривает такие представления на протяжении шести месяцев. Как правило, сенат может принять решение, что этот вопрос является крайне важным – сократить эти сроки и рассмотреть его до одного месяца", - сообщила Бернацкая.

В ЦИК отметили, что надеются, что решение Конституционного суда будет принято до завершения избирательного процесса и до дня голосования.

Видео: ТСН

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля.

Однако спикер парламента Андрей Парубий заявил, что роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде.

Также "Страна" узнала, отменит ли Конституционный суд указ о роспуске Рады.