Американский лидер Дональд Трамп заявил во время встречи с журналистами в пятницу, что одержит победу на президентских выборах с большим перевесом, если СМИ не будут распространят о нем фейковую информацию, передает Интерфакс.

"У нас уже неплохие цифры по опросам. Мне кажется, у нас уже 48% сегодня, или 51%", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, могут ли навредить его репутации перед выборами расследования, которые ведут в отношении его деятельности демократы.

"Но я вам скажу, если вы, народ (журналисты - Прим. Ред), не будете распространять фейковые новости, то у меня будет 70%, может быть даже 75%", - заявил Трамп.

Также он отметил, что даже несмотря на то, что американские СМИ, по его мнению, распространяют не соответствующую действительность информацию, он выиграет выборы.

"Но если вы серьезно начнете работать хорошо, так, как и должны, то у меня, наверное, будет 70%-75% поддержки только благодаря (успехам - ИФ) в экономике", - подчеркнул Трамп.

Как известно, Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они распространяют "фейковые" новости.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре за фейковые новости станут садить в тюрьму и штрафовать на эквивалент 19 млн гривен.

Также мы писали, что Дональд Трамп назвал экс-главу Госдепа "тупым как камень".