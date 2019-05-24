Когда Верховная Рада проголосует за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, он останется на своей должности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, если парламент примет его отставку (о чем он будет просить), работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисных характер.

"Законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своей должности до формирования нового правительства. Но я могу сказать, что, действительно, формат работы правительства изменится. Он был плановый, четко определенный, а сейчас он будет похож на антикризисную работу. Я к этому готов", - сказал Владимир Гройсман.

Напомним, 21 мая, во время своей инаугурации, президент Владимир Зеленский предложил подать в отставку Гройсману и его Кабмину.

После этого Гройсман подал в отставку с поста премьера. Также он потребовал, чтобы Зеленский немедленно внес кандидатуру нового премьера.

В блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбиралась, почему на самом деле подал в отставку Гройсман.

Также мы писали, что 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.