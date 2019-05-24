Россия ограничила транзит казахстанского автогаза в Украину. Об этом сообщил коммерческий директор АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко в Facebook.

Поставки крупнейшего производителя сжиженного газа (LPG) Казахстана в Украину уже приостановлены, и, по мнению Федоренко, другие казахстанские поставщики тоже не смогут осуществить поставки на украинский рынок уже с июня.

"Поставки крупнейшего производителя сжиженного газа Казахстана в Украину приостановлены. Компания "Тенгизшевройл" не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ", - написал Федоренко.

При этом выпало примерно 20% объема автогаза от всего рынка. По мнению эксперта, это вполне может привести к росту цен на оптовом рынке и на потолке (цен - ред.) в течение следующей декады.

Скриншот: Facebook/ Сергий Федоренко

Напомним, в прошлом году в Украине подорожал автогаз из-за ростп экспортных пошлин в России.

Также мы писали, что в мае 2019 года вслед за бензином в Украине начал дорожать автогаз.