23 мая 2019 года опубликован Указ Президента от 21 мая 2019 года "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", который вступил в силу сегодня.

В связи с этим в Центральной избирательной комиссии сообщили, что в соответствии с Законом "О выборах народных депутатов Украины" избирательный процесс досрочных выборов в Раду должен начинаться со следующего дня после опубликования Указа, то есть 24 мая 2019 года без принятия решения о его начале ЦИК, передает Юрлига.

Как отметили в Комиссии, ЦИК действует только на основе, в пределах полномочий и способом, которые предусмотренных Конституцией и законами Украины, в соответствии с которым не имеет полномочий по установлению конституционности или неконституционности Указов Президента, а также фактически лишена возможности обращения в Конституционный Суд Украины.

ЦИК заявила, что готова осуществлять установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года.

В то же время Комиссия отметила, что существует пакет вопросов, которые требуют дополнительного законодательного урегулирования. В частности, Закон "О выборах народных депутатов Украины" содержит устаревшие положения, не отвечающие другим действующим законам, неурегулированные положения, а также положения без механизма реализации, среди которых вопрос установления факта проживания, голосования военнослужащих, принимающих участие в ООС, подачи деклараций, и т. п. Напомним, что 22 мая по инициативе Президента было созвано внеочередное пленарное заседание Парламента, на котором депутаты не поддержали включение в повестку дня сессии двух президентских законопроектов (№ 10317 и № 10319), а также законопроекта, поданного группой нардепов, № 10319-1 об изменении избирательной системы.

ЦИК отмечает, что законодательство о госзакупках не учитывает быстротечность избирательного процесса внеочередных выборов, который сейчас будет продолжаться только 58 дней. В Комиссии указали, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может исключить возможность проведения процедур по: обеспечению изготовления избирательных бюллетеней; изготовлению и доставке бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов; транспортировке протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от УИК в ОИК; изготовлению информационных плакатов политических партий; публикации информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ, относительно перечня избирательных округов, формирования ОИК и ОИК, а также изменений в их составе; реализации права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом.

В связи с этим в Центральной избирательной комиссии ожидают от президента, парламента и правительства немедленного принятия решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с национальным законодательством.

Ранее сообщалось, что ЦИК определила размер денежного залога для кандидатов в народные депутаты Украины.

Также мы писали, что в Украине стартовал процесс смены места голосования на выборах в Раду. В ЦИК сообщили детали.