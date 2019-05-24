Полиции удалось задержать лидера наркобанды "Белое братство", который скрывался после определения ему меры пресечения в виде залога.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Чрезвычайные усилия наших розыскников и бойцов КОРДа по розыску печально известного главаря банды так называемого "Белого братства" завершились успехом. Местонахождение беглеца вычислили и молниеносно задержали его в Днепропетровской области. Теперь точно ему не избежать ответственности за содеянное и наказания", - написал Вячеслав Печененко.

Теперь суд будет решать, удовлетворить ли требование прокуратуры об изменении задержанному меры пресечения на бескомпромиссное содержание под стражей. Судебное заседание по этому делу состоится в субботу, 25 мая.

Скриншот, фото: Facebook/ Вячеслав Печененко

Напомним, в августе 2018 года в Никополе полиция разоблачила наркобанду "Белое братство", которая торговала зельем по всей стране.

Также мы писали, что кроме наркобизнеса участники "Белого братства" занимались рейдерскими захватами и рэкетом. Кроме того злоумышленники "принимали заказы" на убийства. Именно во время такого преступления летом 2018 лидера преступной организации и его доверенное лицо задержали работники житомирской полиции.