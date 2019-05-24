Народный депутат Украины Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил лидер партии Олег Ляшко пятницу.

"Хочу вас проинформировать, что Игорь (Мосийчук – Прим. Ред.) действительно народный депутат Украины, но отныне он не будет представлять Радикальную партию", - сказал Ляшко.

"Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче", - добавил он.

Видео: YouTube/NEWSONE

Ранее сообщалось, что нардеп Мосийчук написал циничный пост о трагедии в Одессе.

Также мы писали, что после публикации "Страны" Мосийчук признал, что его жена на авто сбила скутериста.