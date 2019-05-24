"Маленькая девочка, как трогательно". 37-летняя Брежнева опубликовала видео, как она порхает в розовом платье
Популярная украинская певица, экс-Виа Гра Вера Брежнева опубликовала необычную фотографию в нежно-розовом платье из фатина и поделилась видео в этом же образе на своей странице в Instagram.
Певица рассказала, что стала лицом новой коллекции известного бренда кутюрных платьев итальянского модельера Джамбаттиста Валли, разработанной совместно с H&M.
Подписчикам певицы нежный образ очень понравился, о чем они написали в комментариях. "Вы прекрасны", "Сказочный образ", "Розовая королева", "Алиса в стране чудес", "Маленькая девочка в розовом платьице, как трогательно, Вера","Зефирка", "Нежность", - пишут под фото.
"Это просто потрясающе! Я стала одной из нескольких счастливиц в мире, вместе с Кендалл Дженнер и Кьярой Ферраньи, которые представляют вам новую коллаборацию H&M с моим любимым дизайнером кутюрных платьев Джамбаттистом Валли. Эти лимитированные платья - мечта! В них каждая девушка почувствует себя принцессой!", - подписала пост Брежнева.
Фото: ververa/Instagram
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Это просто потрясающе!! Я стала одной из нескольких счастливиц в мире, вместе с @kendalljenner и @chiaraferragni , которые представляют вам новую коллаборацию @hm с моим любимым дизайнером кутюрных платьев @giambattistavalliparis Эти лимитированные платья - мечта! В них каждая девушка почувствует себя принцессой! #PROJECT ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ This is such an amazing news that i became one of the first few girls in the world together with @kendalljenner and @chiaraferragni who is honored to reveal new @hm collaboration with my beloved couture designer @giambattistavalliparis. Trust me the dresses are true love and make u feel like princesses.#PROJECT
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