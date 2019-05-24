Представители духовенства ПЦУ не смогут баллотироваться на выборах в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Соответствующее решение принял Синод Православно церкви Украины, пишет "Укринформ".

"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу. В то же время им разрешено в исключительных случаях с благословения церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления с соблюдением соответственно определенных условий", - говорится в решении Синода ПЦУ.

Кроме того, решением Синода в течение ближайшего месяца будет завершена регистрация Уставов управлений епархий УПЦ (ПЦУ). Начат процесс регистрации уставов монастырей и духовных учебных заведений ПЦУ.

Кроме того, Синод ПЦУ совершил ряд назначений. Архиепископа Полтавский и Кременчугский Федор стал председателем Синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор - председателем Синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий - председателем Института церковной истории.

Напомним, на Синоде ПЦУ не смогли убедить Филарета, что его Киевского патриархата больше нет.

Также мы писали, что Филарет заявил, что готов назвать поименно "промосковские силы", которые окружили главу ПЦУ Епифания.