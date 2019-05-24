В Апелляционном суде Амстердама должны вынести решение по делу о возвращении в Украину коллекции Скифского золота 11 июня 2019 года, передает Укринформ.

Отмечается, что решение будет представлено лишь в письменном виде, а публичные слушания не планируются. Ожидается, что решение опубликуют на официальном сайте суда в 11:00 по местному времени.

Как сообщалось, суд Амстердама 11 марта начал рассмотрение апелляции по делу о возвращении в Украину коллекции скифского золота, которое было отправлено из крымских музеев на выставку в Нидерланды еще до оккупации полуострова Россией.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама решил, что экспонаты крымских музеев должны вернуться в Украину.

Решение принималось на основе конвенции ЮНЕСКО, по которому художественные ценности должны вернуться суверенному государству, которое отсылало их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

Пока длятся судебные тяжбы, Скифское золото хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама сегодня рассмотрит апелляцию музеев Крыма и аргументы Украины.

Также мы писали, что Россия может разорвать музейные отношения с Нидерландами из-за скифского золота.