Россия отказала в визе экс-помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, Нуланд просила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса. Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

Как пояснили в Министерстве иностранных дел России, Викторию Нуланд внесли в "черный список".

Власть России сдала это в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении ряда российских чиновников.

В отличие от американского санкционного списка, российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что американцам запрещен въезд в РФ, некоторые граждане США часто узнают уже после подачи документов на визу.

Ранее в американском новостном агентстве NBC заявили, что власти России вмешаются в президентские выборы 2020 года в США.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции.