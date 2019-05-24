В июне 2019 года НАК "Нафтогаз" намерен снизить цены на газ для промышленных потребителей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте НАК.

Так, те промышленные потребители, которые закупают газ на условиях предоплаты с июня будут платить на 7,9% (на 496 грн) по сравнению с действующей в мае ценой – по 5,803 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в июне составит 6,423 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 7,6% (на 525 грн) ниже, чем в мае.

Напомним, "Нафтогаз" поднимет цену на газ для населения с 1 июня на 400 гривен.

Также мы писали, что в мае Нафтогаз повысил цену на газ для промышленных потребителей.