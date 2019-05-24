Киевский "Арсенал" будет играть без зрителей за нападение фанатов на судью
В Контрольно-дисциплинарном комитете Украинской ассоциации футбола (УФА) решили наказать "Арсенал-Киев" с помощью проведения матча без зрителей на стадионе, передает Трибуна.
Отмечается, что такое решение было вынесено из-за того, что на матче "Арсенал-Киев" - "Черноморец" (3:3) болельщики напали на арбитра встречи Виктора Копиевского, которому фанат отвесил пощечину в раздевалке.
Копиевский поставил неочевидный пенальти в ворота киевского "Арсенала" на первой добавленной минуте матча при счете 3:2 в пользу хозяев.
Из-за этого, "канонирам" придется играть при пустых трибунах в матче последнего тура против "Карпат".
Оба клуба борются за выживание в Премьер-лиге и за два тура до конца идут в зоне стыковых матчей.
Ранее сообщалось, что из-за потасовки фанатов Украина может остаться без зрителей на домашних матчах Лиги наций.
Также мы писали, что матч Лиги Наций Украина - Словакия пройдет без зрителей.