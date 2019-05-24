В Контрольно-дисциплинарном комитете Украинской ассоциации футбола (УФА) решили наказать "Арсенал-Киев" с помощью проведения матча без зрителей на стадионе, передает Трибуна.

Отмечается, что такое решение было вынесено из-за того, что на матче "Арсенал-Киев" - "Черноморец" (3:3) болельщики напали на арбитра встречи Виктора Копиевского, которому фанат отвесил пощечину в раздевалке.

Копиевский поставил неочевидный пенальти в ворота киевского "Арсенала" на первой добавленной минуте матча при счете 3:2 в пользу хозяев.

Из-за этого, "канонирам" придется играть при пустых трибунах в матче последнего тура против "Карпат".

Оба клуба борются за выживание в Премьер-лиге и за два тура до конца идут в зоне стыковых матчей.

Ранее сообщалось, что из-за потасовки фанатов Украина может остаться без зрителей на домашних матчах Лиги наций.

Также мы писали, что матч Лиги Наций Украина - Словакия пройдет без зрителей.