Доктор Комаровский развеял миф про детский дерматит
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рекомендовал родителям исключить нерезультативные походы к дерматологу, если у ребенка дерматит. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"Это принципиально неверно ходить с атопическим дерматитом к дерматологу", - подчеркнул врач на своей странице в соцсети. "Понимаете, атопический дерматит – это одна из самых частых, самых распространенных проблем педиатрии. Это как с насморком ходить к отоларингологу. Атопический дерматит – это общепедиатрическая проблема, которая решается не только обработкой кожи, но решается коррекцией параметров образа жизни", - отметил Комаровский.
По его словам, это препараты, не только наносимые на кожу, но и определенные лекарства внутрь, это коррекция питания, это регулирование стула. "Более того, если педиатр отправил вас с атопическим дерматитом к дерматологу, лучше ищите другого педиатра", - подытожил доктор.
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Вопрос: ⠀ Если у ребенка дерматит, достаточно похода к дерматологу только или надо еще что-то делать? Может анализы? ⠀ Ответ: ⠀ Я вам скажу больше: это принципиально неверно ходить с атопическим дерматитом к дерматологу. Понимаете, атопический дерматит – это одна из самых частых, самых распространенных проблем педиатрии. Это как с насморком ходить к отоларингологу. Атопический дерматит – это общепедиатрическая проблема, которая решается не только обработкой кожи, но решается коррекцией параметров образа жизни. Это препараты, не только наносимые на кожу, но и определенные лекарства внутрь. Это коррекция питания. Это регулирование стула. Это огромное количество проблем, в курсе которых должен быть адекватный педиатр. ⠀ Более того, если педиатр отправил вас с атопическим дерматитом к дерматологу, лучше ищите другого педиатра. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #атопическийдерматит
Напомним, ранее педиатр Евгений Комаровский заявлял, что не планирует быть министром здравоохранения в случае победы Владимира Зеленского на выборах.
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