Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рекомендовал родителям исключить нерезультативные походы к дерматологу, если у ребенка дерматит. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Это принципиально неверно ходить с атопическим дерматитом к дерматологу", - подчеркнул врач на своей странице в соцсети. "Понимаете, атопический дерматит – это одна из самых частых, самых распространенных проблем педиатрии. Это как с насморком ходить к отоларингологу. Атопический дерматит – это общепедиатрическая проблема, которая решается не только обработкой кожи, но решается коррекцией параметров образа жизни", - отметил Комаровский.

По его словам, это препараты, не только наносимые на кожу, но и определенные лекарства внутрь, это коррекция питания, это регулирование стула. "Более того, если педиатр отправил вас с атопическим дерматитом к дерматологу, лучше ищите другого педиатра", - подытожил доктор.

Напомним, ранее педиатр Евгений Комаровский заявлял, что не планирует быть министром здравоохранения в случае победы Владимира Зеленского на выборах.

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