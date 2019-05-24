Под Одессой всего за два дня, 22-23 мая, умерли два младенца. Об этом пишет УНИАН.

Инциденты обсуждались на совещании при главе Килийской районной государственной администрации Натальи Пьятун. В ходе встречи ее участники изучали негативные тенденции среди коллегиального становления между учреждениями здравоохранения в Килийском районе и Килийский ОТГ.

При этом в 2019 году в Районе умерли уже три ребенка младше года. Диагноз в двух случаях - внезапная смерть грудного ребенка, и один случай - врожденная гидроцефалия, атрофия головного мозга Q 04. В одном случае ребенок умер от асфиксии. При этом в одном из двух последних случаев причиной смерти может быть небрежность родителей.

Напомним, гуляя в парке с собакой, киевлянка случайно нашла тело младенца в пакете.

Также мы писали, что под Одессой 24-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца.