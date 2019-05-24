Правоохранители в Ровенской области начали расследование по фактам сопротивления, избиения и грабежа сотрудников полиции и пограничной cлужбы, которые проводили обыски в двух селах Рокитновского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в пятницу.

Сообщается, что 21 мая в рамках уголовных производств на основании постановления суда полицейские Рокитновского отделения, сотрудники местной прокуратуры и пограничной службы проводили обыски в домохозяйствах двух жителей сел Познань и Глинное. Однако проведению обысков начали препятствовать местные жители - более ста человек с обеих сторон.

Согласно информации источников в правоохранительных органах, обыски проводились в связи с причастностью обоих граждан к незаконной добыче янтаря.

"У правоохранителей отобрали видеокамеру, папку с документами и нанесли несколько ударов капитану полиции и работникам пограничной службы. Правоохранителям понадобилась помощь медиков", - отмечает пресс-служба полиции.

В данный момент правоохранители проводят досудебные расследования по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ст. 186 (грабеж) и ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Отмечается, что следователи уже установили ориентировочный круг наиболее активных лиц, которые могут быть причастны к совершенным уголовным преступлениям.

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