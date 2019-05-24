Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила размер денежного залога для кандидатов в народные депутаты Украины и открыла счет для зачисления соответствующих средств. Об этом говорится на сайте ЦИК, где также обнародован номер специального счета Центризбиркома.

Размер денежного залога составляет: для партии, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе – 4 млн 173 тыс. грн; для партии, выдвинувшей кандидата в депутаты в одномандатном округе, а также для кандидата, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения - 41 тыс. 730 грн.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года.

Как сообщала "Страна", о роспуске Рады Владимир Зеленский объявил в своей речи после инаугурации. После этого он распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля. Уже 24 мая в Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Раду. Между тем, в Верховном суде Украины собираются обжаловать указ Зеленского досрочных перевыборах Рады.