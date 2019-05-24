Курс украинской валюты на межбанке в пятницу, 24 мая, поднялся до 26,32 грн/$1 с 26,37 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,3-26,34 грн/$1.

Кроме того, по данным Национального Банка Украины, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 24 мая снизился до 26,4946 грн/$1 с 26,3266 грн/$1.

Ранее сообщалось, что курс гривни на межбанковском рынке Украины упал на 9 копеек.

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